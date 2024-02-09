Путин назвал отца Зеленского "фронтовиком". Тот родился в 1947-м
Вот такие аргументы от российского лидера нации
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На россии состоялось большое, более двухчасовое интервью местного диктатора Владимира Путина американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону. В ходе разговора российский лидер аргументировал свои мотивы напасть на Украину, задев тему происхождения и семьи Владимира Зеленского.
Путин сказал Такеру, что встречался ранее с Владимиром Зеленским и "напоминал" ему, что его отец боролся с фашистами...
"Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец воевал с фашизмом, он же фронтовик", - процитировал Путин самого себя в интервью Такеру.
Неоспоримый факт: отец Владимира Зеленского – 1947-го года рождения. То есть, "фронтовиком" лидер россии назвал человека, который на момент окончания Второй мировой войны еще не родился.
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