На россии состоялось большое, более двухчасовое интервью местного диктатора Владимира Путина американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону. В ходе разговора российский лидер аргументировал свои мотивы напасть на Украину, задев тему происхождения и семьи Владимира Зеленского.

Путин сказал Такеру, что встречался ранее с Владимиром Зеленским и "напоминал" ему, что его отец боролся с фашистами...

"Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец воевал с фашизмом, он же фронтовик", - процитировал Путин самого себя в интервью Такеру.

Неоспоримый факт: отец Владимира Зеленского – 1947-го года рождения. То есть, "фронтовиком" лидер россии назвал человека, который на момент окончания Второй мировой войны еще не родился.