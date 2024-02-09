На войне с Россией погиб один из лучших летчиков Украины

На войне Украины с Россией погиб один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом сообщили его боевые товарищи. На счету Быкова было около 385-ти боевых вылетов.

"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это очень тяжелая потеря, поскольку за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", - написал летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, побратим Рыкова.

Отмечается, что 30-летний военный пилот, майор Владислав Рыков, погиб 7-го февраля 2024-го года в районе Курахово на Донецком направлении, где выполнял боевую задачу на Су-25.

У летчика остались жена и дочь.