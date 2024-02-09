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На войне с Россией погиб один из лучших летчиков Украины

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На его счету – более 380 боевых вылетов

На войне с Россией погиб один из лучших летчиков Украины

Колаж - Ukraine NOW

Новина українською

На войне Украины с Россией погиб один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом сообщили его боевые товарищи. На счету Быкова было около 385-ти боевых вылетов.

"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это очень тяжелая потеря, поскольку за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", - написал летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, побратим Рыкова.

Отмечается, что 30-летний военный пилот, майор Владислав Рыков, погиб 7-го февраля 2024-го года в районе Курахово на Донецком направлении, где выполнял боевую задачу на Су-25.

У летчика остались жена и дочь.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.02.2024 в 11:15
Господи , дай його душі спокій, а рідним пережити втрату ...
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1
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.02.2024 в 11:15
Господи , дай його душі спокій, а рідним пережити втрату ...
Ответить
1
0

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