На войне с Россией погиб один из лучших летчиков Украины
На его счету – более 380 боевых вылетов
Колаж - Ukraine NOW
На войне Украины с Россией погиб один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом сообщили его боевые товарищи. На счету Быкова было около 385-ти боевых вылетов.
"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это очень тяжелая потеря, поскольку за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", - написал летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, побратим Рыкова.
Отмечается, что 30-летний военный пилот, майор Владислав Рыков, погиб 7-го февраля 2024-го года в районе Курахово на Донецком направлении, где выполнял боевую задачу на Су-25.
У летчика остались жена и дочь.
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