На России ночью пылали нефтеперерабатывающие заводы. МО РФ отчиталось о сбитых беспилотниках

В ночь на пятницу, девятое февраля, на России поднялся пожар на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. В частности, речь идет об Ильском НПЗ (Краснодарский край), а также Афипском НПЗ тоже в Краснодарском крае.

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По сообщениям местных жителей, на территории Ильского НПЗ около двух часов ночи произошел взрыв и вспыхнул пожар. Инцидент на Афипском заводе местные жители, на которых и ссылаются интернет-паблики, характеризуют как "громкий звук".

В то же время МО РФ утром выступило с заявлением, в котором сказало о сбитии 19-ти БпЛА в Курской, Брянской, Орловской областях, а также над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.