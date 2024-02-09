Зеленский опубликовал кадры возвращения украинских военных из российского плена
Обмен состоялся накануне
Фото - пресслужба Володимира Зеленського
В четверг, восьмого февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулось сто защитников Украины.
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Владимир Зеленский в своих социальных сетях опубликовал кадры с обмена.
"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", - написал президент.
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Источник:Володмири Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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Gican85 (Киев)
09.02.2024 в 10:42
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