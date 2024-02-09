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Зеленский опубликовал кадры возвращения украинских военных из российского плена

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Обмен состоялся накануне

Зеленский опубликовал кадры возвращения украинских военных из российского плена

Фото - пресслужба Володимира Зеленського

Новина українською

В четверг, восьмого февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулось сто защитников Украины.

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Владимир Зеленский в своих социальных сетях опубликовал кадры с обмена.

"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", - написал президент.

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Источник:
Володмири Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.02.2024 в 10:42
Ничего уже этому медийному блогеру не поможет
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.02.2024 в 10:42
Ничего уже этому медийному блогеру не поможет
Ответить
0
0

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