Зеленский опубликовал кадры возвращения украинских военных из российского плена

В четверг, восьмого февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулось сто защитников Украины.

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Владимир Зеленский в своих социальных сетях опубликовал кадры с обмена.

"Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат!", - написал президент.

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