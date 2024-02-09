Центр стратегических коммуникаций проанализировал интервью Путина: два часа лжи и бреда
Опровержение нескольких нарративов
Колаж - Центр стратегічних комунікацій
Россию посетил блогер-пропагандист Карлсон Такер, который записал с тамошним диктатором Владимиром Путиным более двухчасовое интервью. В его ходе лидер российской нации называл отца Зеленского "фронтовиком", хотя тот родился уже после Второй мировой войны, демонстрировал якобы копии писем Богдана Хмельницкого к московскому царю и нес другой бред.
Интервью Путина разобрал центр стратегических коммуникаций, опровергнув несколько заезженных нарративов и пролив свет на несколько важных нюансов.
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- Такер Карлсон – журналист, который дискредитировал себя в США распространением откровенных фейков, подогревом конспирологических настроений и украинофобской пропагандой.
- Значение, которое российская пропаганда придала личному участию Карлсона в интервьюировании Путина, свидетельствует о глубокой провинциальности и вторичности России по отношению к США.
- Интервью Карлсона с Путиным – это не объективная и даже не альтернативная журналистика, а обычная джинса, пропагандистская акция.
- Несмотря на громкие анонсы, интервью оказалось скучным и малоинформативным. Путин просто повторял заученные мантры об истории и политике.
- Наиболее красноречивыми в интервью все же были не слова Путина, а напряженная мимика Карлсона.
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