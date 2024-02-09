Украинских военнопленных не было на борту Ил-76 - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на борту Ил-76 сбитого вблизи Белгорода не было украинских военнопленных.

В то же время Украина не имеет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", - сказал Данилов.

По его мнению, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.