Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
За выдающиеся личные заслуги в защите государства
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в документе.
Напомним, что в четверг, восьмого февраля, должности Главнокомандующего ВСУ лишился Валерий Залужный. Сперва его поблагодарил за работу Владимир Зеленский, а затем министр Умеров официально объявил об отставке.
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Вскоре президент страны официально объявил о новом Главнокомандующем ВСУ - им стал Александр Сырский.
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