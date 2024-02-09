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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

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За выдающиеся личные заслуги в защите государства

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в документе.

Напомним, что в четверг, восьмого февраля, должности Главнокомандующего ВСУ лишился Валерий Залужный. Сперва его поблагодарил за работу Владимир Зеленский, а затем министр Умеров официально объявил об отставке.

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Вскоре президент страны официально объявил о новом Главнокомандующем ВСУ - им стал Александр Сырский.

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Источник:
president
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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