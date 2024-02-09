Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
Рассказал о целях и задачах
Military Media Center
Новоиспеченный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление на новой должности. Напомним, что накануне указом Президента Украины с должности Главнокомандующего ВСУ был отстранен Валерий Залужный. Его место занял Александр Сырский.
"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - написал Сырский.
Также, по словам Главнокомандующего, перед ВСУ стоят следующие задачи:
- соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава;
- внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств РЭБ;
- изучение всех без исключения потребностей фронта и осведомленность с ситуацией на каждом его участке.
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