Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ

Новоиспеченный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление на новой должности. Напомним, что накануне указом Президента Украины с должности Главнокомандующего ВСУ был отстранен Валерий Залужный. Его место занял Александр Сырский.

"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - написал Сырский.

Также, по словам Главнокомандующего, перед ВСУ стоят следующие задачи:

- соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава;

- внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств РЭБ;

- изучение всех без исключения потребностей фронта и осведомленность с ситуацией на каждом его участке.