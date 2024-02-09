Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины
Президент Украины присвоил главе ГУР звание Героя Украины
РБК
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.
Высшую награду Буданов получил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту", - добавляется в указе.
Напомним, в День военной разведки Украины, 7 сентября 2023 года, президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР Кириллу Буданову новое звание - генерал-лейтенанта.
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