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Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины

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Президент Украины присвоил главе ГУР звание Героя Украины

Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины

РБК

Новина українською

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Высшую награду Буданов получил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу - генерал-лейтенанту", - добавляется в указе.

Напомним, в День военной разведки Украины, 7 сентября 2023 года, президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР Кириллу Буданову новое звание - генерал-лейтенанта.

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Источник:
president
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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