Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно

Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и позволил им работать круглосуточно во время военного положения и мобилизации.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Предусмотрено, что ТЦК будут иметь право круглосуточно:

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

Организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Напомним, что 6 февраля Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине.