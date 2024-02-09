Зеленский по предложению Сырского назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

Об этом президент сообщил в видеообращении.

"Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели.

Сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей и я подпишу соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальными потребностями украинских воинов", - сказал Зеленский.