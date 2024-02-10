Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля

33-летний украинский защитник Игорь Пластун, который на днях на правах свободного агента покинул болгарский "Лудогорец", подписал контракт с казахстанским "Ордабасы". Контракт рассчитан до завершения 2024 года. Первый комментарий пресс-службе клуба он дал на русском языке.

В рамках 24-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала "Анортосис". 33-летний хавбек "Омонии" Роман Безус начал матч на скамейке запасных, вышел на замену в перерыве, и за 45 минут поучаствовал в трех голах своей команды (3:1). Роман забил третий гол, совершил перехват на первое взятие ворот, а также подал корнер, с которого "Омония" провела второй мяч.

9 февраля "Динамо" сыграло свой очередной спарринг на турецких сборах. Соперником киевлян был одним из грандов футбола Северной Македонии – "Шкендия". Матч получился довольно интересный, с обилием моментов и закончился вничью 1:1. Друг против друга сыграли родные братья Рамадани. Следующий спарринг "Динамо" проведет 12 февраля против латвийского РФШ.

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"Жирона" обнародовала список футболистов, который отправятся на выездной матч 24-го тура Ла Лиги с "Реалом". В заявку попали и оба украинца - Артем Довбик и Виктор Цыганков. Как сообщает Realmadridexclusivo, Перес будет внимательно наблюдать за украинским форвардом во время субботнего матча против каталонской команды. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Форвард юношеской команды "Уотфорд" 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство. По информации Sport.ua, сын Андрея Николаевича уже подал соответствующие документы. Отметим, что Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в академии "Челси".

Украинский защитник покинул греческий "Атромитос". Причина ухода 33-летнего футболиста – война в Украине. Максим хочет быть поближе к родным. Теперь игрок находится в статусе свободного агента. Он защищал цвета греков с лета 2023 года. В текущем сезоне Максим провел всего 10 матчей в разных турнирах без результативных действий.

Нападающий "Аль-Насра" эмоционально отреагировал на поведение со стороны болельщиков "Аль-Хиляля" (0:2) в финале товарищеского турнира Riyadh Season Cup 2024. Почти при каждом касании мяча легенды мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" фанаты скандировали фамилию Лионеля Месси. Во время ухода португальца в подтрибунное помещение, болельщики соперника забросали его клубными шарфами. Один из них Криштиану поднял, затем засунул в шорты, подтёрся и бросил обратно.