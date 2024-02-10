Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство
Иранские дроны летают практически каждую ночь
Фото з відкритих джерел
В ночь с 9 на 10 февраля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа “Shahed-136/131”.
В общей сложности был выпущен 31 дрон из двух мест: мыс Чауда (Крым), Курская область (РФ). Основными направлениями удара стали Одесская и Харьковская области.
“К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.
Отметим, что предыдущей ночью россияне использовали для атаки 16 дронов Shahed, а день перед тем – 17 единиц БпЛА этого вида.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024
- Зеленский по предложению Сырского назначил нового начальника Генштаба ВСУ
- Президент Реала обратил внимание на Довбика
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО