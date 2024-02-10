Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство

В ночь с 9 на 10 февраля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа “Shahed-136/131”.

В общей сложности был выпущен 31 дрон из двух мест: мыс Чауда (Крым), Курская область (РФ). Основными направлениями удара стали Одесская и Харьковская области.

“К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.

Отметим, что предыдущей ночью россияне использовали для атаки 16 дронов Shahed, а день перед тем – 17 единиц БпЛА этого вида.