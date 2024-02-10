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Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство

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Иранские дроны летают практически каждую ночь

Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство

Фото з відкритих джерел

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В ночь с 9 на 10 февраля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа “Shahed-136/131”.

В общей сложности был выпущен 31 дрон из двух мест: мыс Чауда (Крым), Курская область (РФ). Основными направлениями удара стали Одесская и Харьковская области.

“К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.

Отметим, что предыдущей ночью россияне использовали для атаки 16 дронов Shahed, а день перед тем – 17 единиц БпЛА этого вида.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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