В результате ночной атаки россиян на Харьков в доме сгорела целая семья
Вечная память погибшим в результате террора российского народа
ДСНС
В ночь с 9 на 10 февраля россияне использовали для воздушной атаки по Украине 31 "Шахед". Среди них пострадала и Харьковщина.
В одном из частных жилых домов в Харькове погибла вся семья из пяти человек: муж, жена и их дети в возрасте семи лет, пяти лет и семи месяцев. Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Тело мужчины нашли в коридоре, мама с двумя детьми пыталась скрыться в ванной комнате. Тело самого младшего мальчика еще ищут.
В другом доме погибли семейная пара: 66-летний мужчина и женщина 65 лет.
Известно также о трех раненых: женщинах 61 и 39 лет и 45-летнем мужчине. ГСЧС сообщает, что более полусотни человек были спасены во время пожаров в Харькове.
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