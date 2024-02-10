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В результате ночной атаки россиян на Харьков в доме сгорела целая семья

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Вечная память погибшим в результате террора российского народа

В результате ночной атаки россиян на Харьков в доме сгорела целая семья

ДСНС

Новина українською

В ночь с 9 на 10 февраля россияне использовали для воздушной атаки по Украине 31 "Шахед". Среди них пострадала и Харьковщина.

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В одном из частных жилых домов в Харькове погибла вся семья из пяти человек: муж, жена и их дети в возрасте семи лет, пяти лет и семи месяцев. Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Тело мужчины нашли в коридоре, мама с двумя детьми пыталась скрыться в ванной комнате. Тело самого младшего мальчика еще ищут.

В другом доме погибли семейная пара: 66-летний мужчина и женщина 65 лет.

Известно также о трех раненых: женщинах 61 и 39 лет и 45-летнем мужчине. ГСЧС сообщает, что более полусотни человек были спасены во время пожаров в Харькове.

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Источник:
Олег Синєгубов в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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