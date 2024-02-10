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Силы обороны ликвидировали за сутки почти тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны ликвидировали за сутки почти тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 980 оккупантов. Также они уничтожили 111 единиц личного состава противника.

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В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 394 270 (+980) человек,
  • танков ‒ 6394 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11942 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 9459 (+24) ед,
  • РСЗО – 981 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 666 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26),
  • крылатых ракет ‒ 1881 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,
  • специальной техники – 1512 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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