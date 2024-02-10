Силы обороны ликвидировали за сутки почти тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также много уничтоженной артиллерии противника
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 980 оккупантов. Также они уничтожили 111 единиц личного состава противника.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 394 270 (+980) человек,
- танков ‒ 6394 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11942 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 9459 (+24) ед,
- РСЗО – 981 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 666 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26),
- крылатых ракет ‒ 1881 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,
- специальной техники – 1512 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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