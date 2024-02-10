Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства

Бывший голкипер сборной Украины, “Таврии”, “Сент-Энтьена” и ряда российских клубов Максим Левицкий рассказал, как пытался вернуть украинское гражданство, от которого отказался в 2007 году.

“ – Сколько у вас паспортов сейчас?

– У меня был украинский паспорт. Когда перебрался в РФ, стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал вид на постоянное проживание, как гражданин Украины. В "Динамо" (Москва) навезли бразильцев и португальцев, а меня пригласили сделать гражданство РФ. Я написал заявление об отказе от украинского гражданства. В 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства.

Жена моя с 1991 года гражданка Украины, родилась в Симферополе. Поэтому после окончания карьеры, перебравшись в Крым, я получил вид на жительство в Украине, собрав абсолютно все документы. В ГТСУ удивлялись рабочие, потому что я был единственным, кто имел справку с указом Президента о прекращении гражданства. Французы научили меня максимально тщательно относиться к бюрократическим моментам тем паспортным скандалом.

– Вы хотели бы вернуться в украинское гражданство?

– Да. После того, что началось в 2022 году, я собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны.

У меня нет ни одного вопроса к СБУ. Я этого и ожидал. Если бы я, условно, жил в Литве, то сам бы пришел в местные органы и уехал из страны, чтобы своим присутствием не было желания у бункерного защищать русскоязычных.

Пусть СБУ занимается своими делами. Дырчики какие-то летают в Усть-Луге, Тамбове и других городах. Я со своей стороны лучше деньгами помогу. Знаю, куда донатить на это дело”, - сказал Левицкий.