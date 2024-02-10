КМ. Заря - Пюник 4:0. Победили армян, которые завтра будут играть с россиянами товарищеский матч
А как относиться к такому?
Фото: Пюнік
Луганская "Заря" провела очередной матч на сборах. Сегодня, 10-го февраля, украинцы с легкостью одолели лидера чемпионата Армении - "Пюник". Матч завершился разгромно - 4:0.
Интересно, что уже завтра "Пюник" будет играть товарищеский матч с российским клубом "химки". О планах проведения этой игры было известно еще в конце прошлого года.
10.02.2024. Учебно-тренировочные сборы. Турция
"Заря" (Луганск, Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения) 4:0
Голы: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81.
Состав "Зари": Турбаевский, Боль (Батагов, 61), Джордан, Вантух, Бутко (Гулько, 78), Башич (Дрышлюк, 61), Мишнев (Ндур, 76), Яцык (Волошин, 61), Слесар (Горбач, 61), Бугай (Жуниньо, 46), Герреро (Бенедюк, 70).
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