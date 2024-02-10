Усик наслаждается временем с новорожденной дочкой. Фото
Редкие мгновения вместе
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен после тренировочного лагеря к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) впервые приехал к жене и увидел новорожденную дочь Марию. Соответствующий пост размещен на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, недавно у Александра и Екатерины родилась девочка весом почти 5 килограммов и ростом 53 сантиметра. Спортсмен стал отцом уже в четвертый раз.
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