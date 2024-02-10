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КМ. Металлист 1925 - Брентфорд Б 4:0. Видео голов и обзор матча

Общие новости

Хет-трик Юсова

КМ. Металлист 1925 - Брентфорд Б 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Металіст 1925

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Вчера, 9-го февраля, "Металлист 1925" на сборах в Испании сыграл спарринг с дублем английского "Бренфторда". Харьковчане легко разобрались с соперником - 4:0. Первый гол за Капинусом, а дальше забивал лишь Юсов.

Следующий матч у "Металлиста 1925" запланирован на 15-е февраля против норвежского "Согндала".

"Металлист 1925" - "Брентфорд Б" 4:0

Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)

"Металлист 1925": Сидоренко (Проценко 46), Капинус (Жичиков 70), Ткачук (Ари Моура 64), Курило, Фарина, Червак, Юрченко (Обинайя 64), Габелок (к) (Вачиберадзе 64), Дмитренко (Борячук 46), Юсов (Бичек 70), Сидоров (Чирук 70)

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.02.2024 в 18:42
Инспектор матча левой рукой записал в протоколе: Пенальти в ворота Брентфорда был Л-Е-В-Ы-Й!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.02.2024 в 18:42
Инспектор матча левой рукой записал в протоколе: Пенальти в ворота Брентфорда был Л-Е-В-Ы-Й!
Ответить
0
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