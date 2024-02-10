КМ. Металлист 1925 - Брентфорд Б 4:0. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Юсова
Фото: Металіст 1925
Вчера, 9-го февраля, "Металлист 1925" на сборах в Испании сыграл спарринг с дублем английского "Бренфторда". Харьковчане легко разобрались с соперником - 4:0. Первый гол за Капинусом, а дальше забивал лишь Юсов.
Следующий матч у "Металлиста 1925" запланирован на 15-е февраля против норвежского "Согндала".
"Металлист 1925" - "Брентфорд Б" 4:0
Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)
"Металлист 1925": Сидоренко (Проценко 46), Капинус (Жичиков 70), Ткачук (Ари Моура 64), Курило, Фарина, Червак, Юрченко (Обинайя 64), Габелок (к) (Вачиберадзе 64), Дмитренко (Борячук 46), Юсов (Бичек 70), Сидоров (Чирук 70)
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