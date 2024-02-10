Зеленский провел совещания с руководителями Вооруженных Сил Украины и назвал заместителей Главнокомандующего ВСУ

Сегодня Владимир Зеленский провел совещания с руководителями Вооруженных Сил Украины. В вечернем обращении президент назвал заместителей главкома Александра Сырского.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

На должности заместителей Главнокомандующего ВСУ назначили полковников Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко. Первый будет отвечать за беспилотные системы и применение дронов Силами обороны, второй - за инновации, технологический компонент армии и боевые системы.

Заместителями начальника Генштаба стали генерал Владимир Горбатюк, который будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование и управление. Генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а генерал Михаил Драпатый - за подготовку бойцов.