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Зеленский провел совещания с руководителями Вооруженных Сил Украины и назвал заместителей Главнокомандующего ВСУ

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Президент продолжает обновлять силы обороны и безопасности Украины

Зеленский провел совещания с руководителями Вооруженных Сил Украины и назвал заместителей Главнокомандующего ВСУ

Фото: Офіційний канал Президента України

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Сегодня Владимир Зеленский провел совещания с руководителями Вооруженных Сил Украины. В вечернем обращении президент назвал заместителей главкома Александра Сырского.

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На должности заместителей Главнокомандующего ВСУ назначили полковников Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко. Первый будет отвечать за беспилотные системы и применение дронов Силами обороны, второй - за инновации, технологический компонент армии и боевые системы.

Заместителями начальника Генштаба стали генерал Владимир Горбатюк, который будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование и управление. Генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а генерал Михаил Драпатый - за подготовку бойцов.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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