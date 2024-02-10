КМ. Заря - Пюник 4:0. Видеообзор матча

Луганская "Заря" не испытала особых трудностей в контрольном матче с "Пюником", который является лидером чемпионата Армении. Бугай, Волошин, Бенедюк и Горбач обеспечили победу 4:0.

14-февраля "Заря" планирует сыграть с "Динамо Батуми". Это будет их шестой спарринг в межсезонье. А вот "Пюник", после рукопожатий с украинцами, завтра перейдет к товарищеской встрече с российским клубом "Химки".

10.02.2024. Учебно-тренировочные сборы. Турция

"Заря" (Луганск, Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения) 4:0

Голы: Бугай 36, Волошин 69, Бенедюк 77, Горбач 81.

Состав "Зари": Турбаевский, Боль (Батагов, 61), Джордан, Вантух, Бутко (Гулько, 78), Башич (Дрышлюк, 61), Мишнев (Ндур, 76), Яцык (Волошин, 61), Слесар (Горбач, 61), Бугай (Жуниньо, 46), Герреро (Бенедюк, 70).