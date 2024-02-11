Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на своем поле уничтожил каталонскую "Жирону" - со счетом 4:0. Артем Довбик и Виктор Цыганков также приняли участие в поединке против "сливочных", выйдя в стартовом составе гостей. В итоге украинские легионеры отыграли по 70 минут и получили достаточно низкие оценки. Артем получил 5,9 и 6,5 баллов от WhoScored и Sofascore, соответственно. В свою очередь аналитические порталы оценили игру Виктора в 6,1 и 6,6. Ворота королевского клуба в этом матче защищал другой украинец - Андрей Лунин. Наш голкипер отстоял весь поединок и сохранил свои ворота "сухими". Благодаря этой победе, команда Карло Анчелотти оторвалась на 5 очков от подопечных Мичела в турнирной таблице.

В финальном поединке Кубка Азии сошлись национальные сборные Катара и Иордании. "Бордовые" трижды поразили ворота "рыцарей". Все забитые мячи пришли после пенальти. Все 11-метровые реализовал катарский вингер Афиф, оформив хет-трик. На что подопечные Хуссейна Аммута ответили лишь одним голом. Таким образом, Катар во второй раз подряд завоевал Кубок Азии. Предыдущий триумф катарцев был в 2019-м году. В свою очередь для иорданцев этот форум также стал историческим - этот финал стал наивысшим достижением сборной на подобных турнирах. MVP турнира был признан упомянутый выше все тот же Акрам Афиф.

В Леверкузене в рамках 21-го тура чемпионата Германии прошел по-настоящему чемпионский поединок. "Байер" на домашней арене не оставил шансов для мюнхенской "Баварии". Три очка для команды Хаби Алонсо принесли голы Станишича, Гримальдо и Фримпонга. В свою очередь подопечные Томаса Тухеля не сумели поразить ворота "фармацевтов". После этого матча разница между леверкузенским и мюнхенским коллективами в таблице составляет 5 очков.

В матче 24-го тура АПЛ "Манчестер Сити" не без проблем на "Этихаде" обыграл "Эвертон". Победу команде Пепа Гвардиолы принес дубль Эрлинга Холанда во втором тайме. В стартовом составе "ирисок" на эту игру вышел Виталий Миколенко. В итоге украинский защитник отыграл все 90 минут. За свою игру 24-летний Виталий получил худшую оценку среди игроков стартового состава "Эвертона". Порталы Sofascore и Whoscored выставили игроку балл 6,1 и 5,9, соответственно. Миколенко хоть и не дал Фодену создать много моментов на своем фланге, однако в целом не был сильно вовлечен в защитные действия своей команды.

В 24-м туре итальянской Серии А миланский "Интер" на "Стадио Олимпико" перестрелял римскую "Рому" - 4:2. Это поражение стало первым для Даниэле Де Росси на посту наставника "волков". Римляне действовали смело и не боялись идти в атаку, но на четыре гола "нерадзурри" сумели ответить лишь своими двумя. Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в таблице и опережает второй "Ювентус" на 7 очков. В свою очередь "Рома" расположилась на 5-й позиции.

Матчи очередного тура чемпионата Англии не прошли без участия украинских легионеров. Илья Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута", однако не помог "вишневым" избежать поражения в выездной игре против "Фулхэма" (1:3). При этом украинский защитник получил одни самых высоких оценок среди своих одноклубников: 7,5 и 7,3 от WhoScored и Sofascore, соответственно. В параллельном поединке "Брентфорд" в гостях переиграл "Вулверхэмптон" - 2:0. За "пчелок" в этой встрече сыграл другой украинец - Егор Ярмолюк. 19-летний хавбек вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:0. В итоге Егор отметился предголевым пасом при втором голе "Брентфорда". Статистические порталы выставили украинцу 6,2 и 6,5 баллов.