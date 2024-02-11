Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также на почти восемь десятков вражеской техники стало меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Число уничтоженных оккупантов перешло отметку 395 тысяч человек. За сутки Силы Обороны ликвидировали еще 930 захватчиков.
Также украинские защитники уничтожили 78 единиц техники, в том числе 12 танков.
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В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 395200 (+930) человек,
- танков ‒ 6406 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11956 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 9475 (+16) ед,
- РСЗО – 981 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 666 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22),
- крылатых ракет ‒ 1881 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12592 (+13) ед,
- специальной техники – 1513 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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