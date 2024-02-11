Россияне атаковали Украину с воздуха 45 Шахедами. 40 из них ликвидировала ПВО

За ночь с 10 на 11 февраля россияне запустили по территории Украины 45 единиц ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Атака осуществлялась из Крыма. Более конкретно: из районов Балаклава (Севастополь) и мыса Чауда.

“К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожены 40 "шахидов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

Отметим, что вчера россияне запустили для атаки на Украину 31 ударный дрон, а день перед тем – 16 единиц БпЛА.