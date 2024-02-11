  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне атаковали Украину с воздуха 45 Шахедами. 40 из них ликвидировала ПВО
В тренде

Россияне атаковали Украину с воздуха 45 Шахедами. 40 из них ликвидировала ПВО

Общие новости

Запуск состоялся из Крыма

Россияне атаковали Украину с воздуха 45 Шахедами. 40 из них ликвидировала ПВО

Фейсбук/Анатолій Штефан

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

За ночь с 10 на 11 февраля россияне запустили по территории Украины 45 единиц ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Атака осуществлялась из Крыма. Более конкретно: из районов Балаклава (Севастополь) и мыса Чауда.

“К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожены 40 "шахидов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

Россияне атаковали Украину с воздуха 45 Шахедами. 40 из них ликвидировала ПВО - изображение 1

Отметим, что вчера россияне запустили для атаки на Украину 31 ударный дрон, а день перед тем – 16 единиц БпЛА.

По теме
yellow-arrow
Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
yellow-arrow
Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
yellow-arrow
КМ. Днепр-1 - Аркадага 1:0. Видеообзор матча
Shahed-136 ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
11.02.2024 в 09:30
А скольео стоит один шахед?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gican85 (Киев)
11.02.2024 в 09:30
А скольео стоит один шахед?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости