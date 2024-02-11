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Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ

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Очередное обновление от главы государства

Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ

Фото: Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами провел очередные кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины.

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Так, как видно из решений президента, Украина получила новых командующих Территориальной обороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и Десантно-штурмовых войск.

Командующим Сухопутных войск стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Командующим Объединенных сил стал Юрий Содоль. Должность командующего Десантно-штурмовых войск получил Игорь Скибюк, а Игорь Плахута возглавил Территориальную оборону.

Согласно этим решениям, должности командующего Объединенных сил лишился Сергей Наев, а должности командующего ДШВ – Максим Миргородский.

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Напомним, что также произошли изменения на наивысшем уровне ВСУ, ранее Владимир Зеленский заменил Главнокомандующего ВСУ – вместо Валерия Залужного заступил Александр Сырский.

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Источник:
Сайт Президента України
Опубликовал: Игорь Семйон
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