Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ
Очередное обновление от главы государства
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами провел очередные кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины.
Так, как видно из решений президента, Украина получила новых командующих Территориальной обороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и Десантно-штурмовых войск.
Командующим Сухопутных войск стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Командующим Объединенных сил стал Юрий Содоль. Должность командующего Десантно-штурмовых войск получил Игорь Скибюк, а Игорь Плахута возглавил Территориальную оборону.
Согласно этим решениям, должности командующего Объединенных сил лишился Сергей Наев, а должности командующего ДШВ – Максим Миргородский.
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Напомним, что также произошли изменения на наивысшем уровне ВСУ, ранее Владимир Зеленский заменил Главнокомандующего ВСУ – вместо Валерия Залужного заступил Александр Сырский.
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