Бывший командующий Объединенными силами ВСУ узнал о своем увольнении из СМИ
Об этом сообщил сам Сергей Наев
Генштаб
В воскресенье, одиннадцатого февраля, президент Украины своими Указами осуществил несколько перестановок в командовании ВСУ. В частности, нового руководителя получили Объединенные силы ВСУ. Им стал Юрий Содоль. Он заменил на должности Сергея Наева.
Сам Наев на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что узнал о своем увольнении из СМИ.
"Уважаемые друзья, собратья и сестры! Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года.
Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь.
Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!", - написал Наев.
Отметим, что также новых руководителей получили Десантно-штурмовые войска, Тероборона и Сухопутные войска.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- В чешском Нове Место дождь и ветер, на мужскую гонку преследования сменили формат трассы
- Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Подоляк назвал главные задачи Сырского: аудит с 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО