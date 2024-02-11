Бывший командующий Объединенными силами ВСУ узнал о своем увольнении из СМИ

В воскресенье, одиннадцатого февраля, президент Украины своими Указами осуществил несколько перестановок в командовании ВСУ. В частности, нового руководителя получили Объединенные силы ВСУ. Им стал Юрий Содоль. Он заменил на должности Сергея Наева.

Сам Наев на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что узнал о своем увольнении из СМИ.

"Уважаемые друзья, собратья и сестры! Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!", - написал Наев.

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Отметим, что также новых руководителей получили Десантно-штурмовые войска, Тероборона и Сухопутные войска.