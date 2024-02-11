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Украинская Правда: Новоназначенный командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана

Общие новости

В 2014-м году

Украинская Правда: Новоназначенный командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана

Фото - Укрінформ

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами осуществил очередные перестановки в командовании украинского войска. В частности, нового руководителя получила Территориальная оборона. Им стал Игорь Плахута.

Как сообщает издание "Украинская Правда", новоназначенный руководитель Территориальной обороны на время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силами Внутренних войск во время разгона Майдана.

Издание напоминает, что ночью 10-го декабря 2013-го года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. Позже Плахута, который в то время был начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов Внутренних войск и спецотряда "Беркут".

По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками". Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".

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СМИ тогда писали о том, что 21-го января 2014-го года чиновник МВД вышел к митингующим для переговоров, и что это был именно действующий командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута.

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Источник:
Українська Правда
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.02.2024 в 17:09
Оце даєм країні вугілля, і що далі буде?
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
11.02.2024 в 17:09
Оце даєм країні вугілля, і що далі буде?
Ответить
0
0

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