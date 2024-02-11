Украинская Правда: Новоназначенный командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
В 2014-м году
Фото - Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами осуществил очередные перестановки в командовании украинского войска. В частности, нового руководителя получила Территориальная оборона. Им стал Игорь Плахута.
Как сообщает издание "Украинская Правда", новоназначенный руководитель Территориальной обороны на время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силами Внутренних войск во время разгона Майдана.
Издание напоминает, что ночью 10-го декабря 2013-го года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. Позже Плахута, который в то время был начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД, заявил, что для расчистки улиц привлекли около 400 бойцов Внутренних войск и спецотряда "Беркут".
По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками". Тогда же Плахута отчитывался о якобы двух пострадавших "беркутовцах".
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
СМИ тогда писали о том, что 21-го января 2014-го года чиновник МВД вышел к митингующим для переговоров, и что это был именно действующий командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута.
Популярное сейчас
- Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ
- "Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Комментарии 1