КМ. Александрия - Люнгбю 1:1. У Люнгбю с украинцами только мировые

Девятый тренировочный матч "Александрии" на сборах завершился вничью. В игре с датским "Люнгбю" счет уже на 2-й минуте открыл Николай Михайленко. А вот во втором тайме забить удалось лишь соперникам. Поэтому, александрийцы имеют вторую ничью в Турции.

Ранее "Люнгбю" проводил товарищескую встречу с еще одной украинской командой - ровенским "Вересом". И игра тоже завершилась вничью (0:0).

Контрольный матч

"Александрия" - "Люнгбю" 1:1

Голы: Михайленко 2, Оту 72

"Александрия" (стартовый состав): Шевченко, Кампос, Билошевский, Копина, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Ковалец, Калитвинцев, Беляев, Кулаков.