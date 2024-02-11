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Данилов: Каждая задержка помощи влияет на ситуацию на фронте

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Украина нуждается в еще большем количестве оружия для противостояния агрессии России, иначе ситуация усложнится

Данилов: Каждая задержка помощи влияет на ситуацию на фронте

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Украина нуждается в еще большем количестве оружия для противостояния агрессии России, иначе ситуация усложнится", это сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Ситуация на передовой очень сложная. С самого начала она не была легкой, и если кто-то считает, что передовая - это легко, это люди, которые не понимают войны.

Если нас спросят: мы остановимся? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры понимают, что наша независимость под угрозой, а также образ, авторитет и единство всего Запада", - сказал Данилов.

Кроме того, он отметил, что "каждая задержка влияет на ситуацию".

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", - заявил секретарь СНБО.

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Источник:
rtp.pt
Опубликовал: Владислав Шарапа
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