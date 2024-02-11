Данилов: Каждая задержка помощи влияет на ситуацию на фронте

"Украина нуждается в еще большем количестве оружия для противостояния агрессии России, иначе ситуация усложнится", это сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Ситуация на передовой очень сложная. С самого начала она не была легкой, и если кто-то считает, что передовая - это легко, это люди, которые не понимают войны.

Если нас спросят: мы остановимся? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры понимают, что наша независимость под угрозой, а также образ, авторитет и единство всего Запада", - сказал Данилов.