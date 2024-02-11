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Янаков о спарринге с Сигмой Б: Делали ошибки в простых ситуациях

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Соперник оказался крепким

Янаков о спарринге с Сигмой Б: Делали ошибки в простых ситуациях

Фото: НК "Верес"

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Ривненский "Верес" сыграл в Турции вничью с дублем чешской "Сигмы" (2:2). Денис Янаков, автор одного из голов ривненчан, прокомментировал эту игру.

Двоякое впечатление от игры. Потому что вроде все удавалось сегодня, но в то же время делали ошибки в простых ситуациях. Когда должны были забивать - не хватало точности в завершающей перадачи, где-то неправильно открывались. Должны были выигрывать эту игру.

Забили дважды и это очень важно. Лучше ничья - 2:2, чем - 0:0. Когда команда забивает - у нее появляется уверенность. Это очень важно.

Следующий контрольный поединок "Верес" сыграет в понедельник, 12-го февраля, против "Лиепаи". 3 года назад эти команды уже встречались в Турции. Тогда счет был 0:0.

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Сигма (Оломоуц) Верес (Ровно) Денис Янаков
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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