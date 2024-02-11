Россия завербовала около 15 тысяч непальцев на войну с Украиной, - СМИ

Россия завербовала около 15 тысяч непальцев на войну с Украиной. Большинство из них либо не вернулись, либо вернулись травмированными, об этом сообщает CNN из своих собственных источников. Наемникам обещали зарплату $2 000 в месяц и ускоренное получение российского паспорта.

Правительство Непала утверждает, что около 200 граждан страны участвуют в конфликте на стороне российской армии, и по меньшей мере 13 непальцев погибли в зоне боевых действий. Однако правозащитники в Непале утверждают, что эти официальные цифры существенно ниже реального количества.

Один из уцелевших в боях под Бахмутом дал интервью изданию: