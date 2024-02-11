Россия завербовала около 15 тысяч непальцев на войну с Украиной, - СМИ
Большинство из них либо не вернулись, либо травмированы
Фото: cnn.com
Россия завербовала около 15 тысяч непальцев на войну с Украиной. Большинство из них либо не вернулись, либо вернулись травмированными, об этом сообщает CNN из своих собственных источников. Наемникам обещали зарплату $2 000 в месяц и ускоренное получение российского паспорта.
Правительство Непала утверждает, что около 200 граждан страны участвуют в конфликте на стороне российской армии, и по меньшей мере 13 непальцев погибли в зоне боевых действий. Однако правозащитники в Непале утверждают, что эти официальные цифры существенно ниже реального количества.
Один из уцелевших в боях под Бахмутом дал интервью изданию:
"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация".
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