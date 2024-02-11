Полузащитник Руха Пидгурский: С капитанской повязкой почувствовал дополнительную мотивацию
Основной капитан Сапуга - травмирован
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал о победном матче с "Приморьем" (2:0).
Матч против "Приморья" был хорошим и полезным для нас. В первом тайме мы выполнили все тренерские установки. Во втором тайме чувствовалась усталость, ведь мы работаем под серьезными физическими нагрузками. Возможно, не всегда удавалось качественно прессинговать, но "Рух" держал высокий темп игры и действовал интенсивно. Если первым таймом мы довольны, то вторая половина матча указала нам на наши недостатки над которыми еще нужно поработать.
Сейчас на тренировках мы много внимания уделяем индивидуальной работе с мячом, в том числе и ударам. Накануне игры мы активно били по воротам и, возможно, это совпадение, но удалось повторить это в матче и забить гол дальним ударом. Ударил инстинктивно, попал, немного повезло.
Решение тренерского штаба доверить мне капитанскую повязку на матч с "Приморьем" меня приятно удивило. Наш капитан - Марко Сапуга и очень жаль, что он не поможет нам во второй части чемпионата. Мы все его ждем и верим, что Марко вернется еще сильнее. В то же время сейчас, когда я вышел с капитанской повязкой на поле, то почувствовал дополнительную мотивацию, но это также и дополнительная ответственность, ведь ты должен вести команду за собой.
2 последние спарринги "Рух" проведет в четверг, 15-го февраля. Продолжение УПЛ они начнут игрой с "Полесьем" 25-го февраля.
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