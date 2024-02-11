Игрок Руха Федор о спарринге: Ветер существенно повлиял на качество игры
Но с ним лучше справились львовяне
Фото: Рух
19-летний полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о победе над словенским "Приморьем" в контрольном матче (2:0).
Мне понравилось как команда играла против "Приморья". Мы хорошо прессинговали соперника, особенно в первом тайме, практически не дали словенцам ничего создать у наших ворот, а сами же забили два гола и имели еще несколько хороших моментов, чтобы увеличить свое преимущество.
Пожалуй, сказалось то, что в первой половине матча мы играли по ветру и из-за этого "Приморью" было еще труднее выходить из обороны в атаку. "Рух" с таким трудом столкнулось во втором тайме, ведь было чрезвычайно ветрено – это существенно повлияло на качество игры. Кроме того, мы немного устали и отдали инициативу сопернику. В общем, это был поединок против хорошей команды с физически мощными футболистами.
Уже ближе к концу сборов начинает чувствоваться, что "Рух" имеет свою игровую структуру и все футболисты набирают хорошую физическую форму. Чем ближе мы к официальным матчам, тем лучше будут наши кондиции.
Последние спарринги в Словении "Рух" проведет 15 февраля. В 12:30 запланирована игра с "Бринье Гросупле", а в 15:30 - с "Триглавом".
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