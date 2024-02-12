рф ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: в ВСУ рассказали о сбитых целях
Уничтожено 14 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету
Zelenskiy Official
В ночь на 12 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф., управляемой авиационной ракетой Х-59 (ТОТ Запорожской обл.) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской обл.)
К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 14 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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