ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 12.02.24.

За воскресенье, 11 февраля, было ликвидировано еще 790 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 395990 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 94 единицы техники и вооружения. В частности, 10 танков, 21 ББМ и 6 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6416 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11977 (+21) ед,

артиллерийских систем - 9481 (+6) ед,

РСЗО - 980 (-) ед,

средства ПВО - 666 (-) ед,

самолетов - 332 (-) ед,

вертолетов - 325 (-) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7302 (+45) ед,

крылатые ракеты - 1882 (+1) ед,

корабли/катера - 24 (-) ед,

подводные лодки - 1 (-) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) ед,

специальная техника - 1514 (+4) ед.