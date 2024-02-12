ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 94 единицы техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 12.02.24.
За воскресенье, 11 февраля, было ликвидировано еще 790 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 395990 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 94 единицы техники и вооружения. В частности, 10 танков, 21 ББМ и 6 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6416 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11977 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 9481 (+6) ед,
- РСЗО - 980 (-) ед,
- средства ПВО - 666 (-) ед,
- самолетов - 332 (-) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7302 (+45) ед,
- крылатые ракеты - 1882 (+1) ед,
- корабли/катера - 24 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) ед,
- специальная техника - 1514 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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