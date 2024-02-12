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Орбан предложил сделать из Украины буферную зону между Европой и Россией – без ЕС и НАТО

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Позиция лидера Венгрии

Орбан предложил сделать из Украины буферную зону между Европой и Россией – без ЕС и НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сделать из Украины буферную зону между Европой и Россией, предоставив Украине определенные гарантии, но не включая ее в Европейский Союз и НАТО. Об этом лидер Венгрии заявил во время разговора с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, сообщает Telex.

"Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина есть на карте там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы быть буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности", - сказал Орбан.

В противном случае, считает Орбан, Украина потеряет свою территорию, поскольку РФ будет нападать "снова и снова". В то же время он добавил, что Россия ни за что не допустит, чтобы на ее пороге была страна, которая является членом НАТО и ЕС.

Венгерский политик считает, что в 2008-м году действительно было возможно принять Украину и Грузию в ЕС и НАТО, но эту возможность упустили, и с ней – "перспективы Украины на будущее членство в ЕС и НАТО".

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Орбан предположил, что российско-украинская война не закончится в 2024-м году и нужно "как минимум обеспечить прекращение огня и достичь ситуации, в которой можно вести переговоры".

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Источник:
Telex
Опубликовал: Игорь Семйон
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