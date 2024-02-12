ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад - Forbes
На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать сс рф
Getty Images / Global Images Ukraine
ВСУ направили подкрепление в Авдеевку. Не исключено, что для этой цели использовали силы одной из лучших украинских бригад. Об этом пишет издание Forbes.
Третья отдельная штурмовая бригада - единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.
Накануне бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении.
"Усиливаем рубеж блокирования, устанавливаем дополнительные огневые позиции, привлекаем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжается", - отметил он.
Возможно, события в Авдеевке в последние недели заставили третью бригаду приостановить обучение и вернуться на фронт, считают журналисты.
По словам журналистов, падение обороны Авдеевки не было неизбежным. В начале наступления российских войск в октябре украинские защитники находились на выгодных позициях, но пророссийские республиканцы в американском Конгрессе своевременно не обеспечили ВСУ боеприпасами.
Тарнавский сообщил, что ситуация под Авдеевкой напряженная, но контролируемая, оккупанты пытаются любой ценой как можно быстрее захватить город, а также Новомихайловку и утраченные ими прошлым летом территории.
По последним данным Генштаба, за минувшие сутки, как и в предыдущие дни, больше всего российских атак было на Авдеевском направлении.
На днях разведка Британии констатировала, что Авдеевка остается основным объектом российских атак. По данным разведки, за последние две недели российские войска перебросили дополнительные силы на Авдеевское направление, усилив давление на украинские позиции вокруг города.
Аналитики говорят, что по состоянию на 12 февраля оккупанты продвинулись в Авдеевке, там продолжаются позиционные бои.
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