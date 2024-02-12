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Россияне используют Starlink на фронте: Илон Маск выступил с заявлением

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Владелец компании опроверг эту информацию

Россияне используют Starlink на фронте: Илон Маск выступил с заявлением

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец SpaceX Илон Маск отрицает, что компания продает России терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом он написал в X (Twitter).

Так Илон Маск отреагировал на распространение новостей о том, что российские оккупанты используют Starlink на фронте.

"Насколько нам известно, Starlinks не продавались прямо или косвенно России", - отметил он.

Бизнесмен назвал категорической неправдой новости о том, что SpaceX поставляла России Starlink.

Ранее Главное управление разведки подтвердило, что у россиян на фронте появился Starlink, а масштабы использования терминалов спутниковой связи со стороны оккупантов растут. При этом они используются не в самой России, а на временно оккупированных украинских территориях.

Карта доступности Starlink показывает, что компания предоставляет покрытие почти на всей территории Украины, кроме оккупированных с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

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война с россией
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Источник:
tsn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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