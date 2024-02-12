Официально. В Украине продлили мобилизацию и военное положение. Зеленский подписал Указы
Будет действовать как минимум до 13-го мая
Фото: Офіс президента України
В Украине официально продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Соответствующие Указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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Ранее законопроекты были поданы в Верховную Раду, народные депутаты за них проголосовали.
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Предыдущий срок мобилизации и военного положения заканчивается 14-го февраля. Указами президента они продлены еще на девяносто дней – до 13-го мая 2024-го года.
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Источник:Сайт президента України
Опубликовал: Игорь Семйон
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