Официально. В Украине продлили мобилизацию и военное положение. Зеленский подписал Указы

В Украине официально продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Соответствующие Указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее законопроекты были поданы в Верховную Раду, народные депутаты за них проголосовали.

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Предыдущий срок мобилизации и военного положения заканчивается 14-го февраля. Указами президента они продлены еще на девяносто дней – до 13-го мая 2024-го года.