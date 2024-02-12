Мобилизация в Украине: когда закон примут - в Раде ответили

Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") рассказал, что законопроект №10449 об усилении мобилизации вероятно, будет проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, он будет подписан в начале марта и через месяц вступит в действие - в начале апреля.

Так, до 21 февраля народные депутаты будут подавать правки к законопроекту. По словам нардепа, большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрения.

"Я уверен что их (правок - ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка - это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты - это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", - пояснил Железняк.

Как рассказал народный депутат Украины Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа"), продолжаются дискуссии относительно идеи бронирования работников предприятий за деньги.

"Этот подход позволяет в каком-то смысле планировать поддержку Вооруженных сил Украины, несмотря на внешний фактор, то есть несмотря на то, какой будет президент США, с каким настроением сегодня проснется премьер-министр Венгрии. Если предоставить украинскому бизнесу возможность увеличить добровольно размер военного сбора в обмен на сохранение критического работника на своей должности, то мы говорим о возможности аккумулировать за год от 200 до 500 миллиардов гривен", - сказал он.

Однако он отметил, что пока такой подход еще только нарабатывается.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.