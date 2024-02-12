Федоров анонсировал тысячи дронов дальнего радиуса: говорит, что уже способны достигать Москвы и Питера

Украина в 2024 году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, которые производят беспилотники, способные достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Reuters".

"Растет категория беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия – 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало... вообще", - говорит Федоров.

По словам министра, недавняя серия ударов по нефтяным объектам России отражает прогресс правительства Украины в быстром дерегулировании рынка беспилотников и увеличении его финансирования, причем государство выступает в роли венчурного инвестора.

Федоров отметил, что в рамках инициативы BRAVE1, начатой правительством в прошлом году, военно-техническим стартапам было выделено порядка 2,5 миллионов долларов США в виде грантов, и эта сумма должна быть увеличена примерно в 10 раз в 2024 году.

"Мы будем бороться за то, чтобы увеличить финансирование еще больше", – добавил он.

В отличие от России, где в производстве беспилотников доминирует государство, подавляющее большинство производителей в Украине являются частными. По словам Федорова, только одна из 10 компаний, чьи беспилотники могут летать в регионы вокруг Москвы или Санкт-Петербурга, является государственной.

По словам Федорова, в 2023 году объемы производства и поставок украинских беспилотников выросли более чем в 120 раз, что является частью более широких усилий, направленных на разработку и производство беспилотников в военное время, чтобы сократить разрыв с ударными возможностями России.

Федоров сказал, что согласен с оценкой главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного рода паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего радиуса действия.

В ситуации нехватки артиллерийских снарядов власти Украины делают ставку на дроны.

"Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы и в дальнейшем будем делать на это ставку, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", - сказал министр.

Федоров сказал, что в прошлом году было законтрактовано более 300 000 беспилотников различных типов и более 100 000 было отправлено на фронт. Эти цифры не включают волонтерские поставки, которые сделали "значительный вклад", добавил он.

"Мы сняли налоги на комплектующие к БПЛА, упростили процедуру заключения контрактов, а также процедуру утилизации. Иными словами, мы взяли все препятствия, с которыми сталкивались компании частного сектора, и решили их за шесть месяцев, приняв все необходимые законы и постановления", – сказал Федоров.

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в этом году изготовить 1 миллион дронов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в производстве и которыми в огромных количествах вооружаются обе стороны на фронте.

Украинская беспилотная промышленность в значительной степени полагается на компоненты из других стран, в том числе из Китая. По словам Федорова, есть попытки локализовать производство компонентов.

"Поэтому я думаю, что если мы продолжим эту тенденцию, то к концу этого года у нас будет много компаний, которые уже производят более 50% своих компонентов локально", – сказал министр.

По его словам, недавний всплеск производства вызвал такую нагрузку на логистику, что пришлось быстро вносить изменения, чтобы предотвратить длительные задержки в поставках.

"Только в декабре доставка дронов была в 50 раз выше, чем за весь 2022 год. Представьте себе, система не была к этому готова, и я думаю, что логистика не осознавала, что такие объемы возможны", – сказал Федоров.

Частный сектор также сдерживала государственная монополия на производство боеприпасов для беспилотников. Три месяца назад Украина приняла постановление, которое отменило эту государственную монополию, а позже остановила отдельную монополию на производство артиллерийских снарядов и ракет, сказал он.

"За последние три месяца более 20 предприятий уже прошли тестирование и могут передавать боеприпасы государству", - заявил министр.