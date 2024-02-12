Дмитрия Кулебу покусала собака. Министру помог индус. ФОТО

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу укусила собака. Он обращался к врачам.

Об этом министр сообщил в Instagram-сторис в воскресенье, 12 февраля.

По словам Кулебы, во время прогулки со своими псами на них и него напала большая собака, которая гуляла без поводка. После укуса за ногу он обратился в Александровскую больницу в Киеве.