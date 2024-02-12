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Дмитрия Кулебу покусала собака. Министру помог индус. ФОТО

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Собака гуляла без поводка

Дмитрия Кулебу покусала собака. Министру помог индус. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу укусила собака. Он обращался к врачам.

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Об этом министр сообщил в Instagram-сторис в воскресенье, 12 февраля.

По словам Кулебы, во время прогулки со своими псами на них и него напала большая собака, которая гуляла без поводка. После укуса за ногу он обратился в Александровскую больницу в Киеве.

"Собак надо любить, но ведь и держать на поводках… Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", — рассказал Кулеба.

Дмитрия Кулебу покусала собака. Министру помог индус. ФОТО - изображение 1
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