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Шевченко провел ряд важных встреч во время Конгресса УЕФА

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Встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино

Шевченко провел ряд важных встреч во время Конгресса УЕФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко провел ряд встреч в рамках 48 Конгресса УЕФА.

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"Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта подготовки и обучения тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей", – рассказал Андрей Шевченко.

Далее последовала встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.

"На встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопустимости возвращения российских команд в международные соревнования, – рассказал президент УАФ. – Получил поздравление с избранием от главы ФИФА Джанни Инфантино. Каждая такая встреча – возможность напомнить миру об Украине.

Инфантино подтвердил поддержку со стороны ФИФА развития украинского футбола на поле и за его пределами. В частности, мы обсудили сотрудничество с фондом ФИФА и участие в программах по развитию молодого поколения футболистов".

Закончилась насыщенная программа работы украинской делегации на Конгрессе УЕФА встречей с коллегами из Франции и Хорватии.

"На встречах с французской и хорватской делегациями поблагодарил за поддержку украинцев и согласовал проведение совместных проектов для развития футбола.

Президент ХФС Марьян Кустич отметил талант украинцев в футболе и подчеркнул важную роль футбола в поддержке общества в трудные времена. Хорватия столкнулась с похожими вызовами во время войны за независимость в 90-е, впрочем, стране удалось вернуть талантливую молодежь и добиться впечатляющих результатов в футболе", – прокомментировал эту встречу Андрей Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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