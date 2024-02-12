Forbes: На спасение Авдеевки бросили одну из лучших бригад, это риск больших потерь и кровопролития

Командование ВСУ укрепляет Авдеевку, пытаясь избежать ее захвата войсками РФ. На спасение города бросили одну из лучших бригад - 3-ю отдельную штурмовую. Об этом пишет Forbes.

"Есть веские основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии - 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Это единственная украинская сухопутная боевая бригада, о которой мы точно знаем, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке Украины", - пишет издание.

В то же время, как отмечает издание, то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска подвергают себя огромному риску.

Сейчас российские оккупанты после четырех месяцев боев прорвали оборону Авдеевки и приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает поставки.

Журналисты добавляют, что на прошлой неделе бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении Авдеевского направления.

"На тот момент у Тарнавского было два варианта. Увести уцелевшие части 110-й бригады из незащищенной восточной части города и укрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или же усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо более крупные российские силы от линий снабжения гарнизона. Однако, возможно, решение принимал не Тарнавский", - пишет Forbes.

Издание напоминает, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, заменив его генералом Александром Сырским.

"Залужный имеет репутацию сторонника мобильной обороны с целью минимизации украинских потерь. Сырский, наоборот, имеет репутацию - заслуженную или нет - человека, соглашающегося на большие потери в упрямых, статических боях. Не исключено, что, продвигая Сырского, Зеленский сигнализировал о своем намерении бороться за Авдеевку. Пусть даже дорогой ценой", - говорится в статье.

В то же время, медленный крах обороны Авдеевки в последние недели, возможно, заставил бригаду приостановить учебу и вернуться на фронт.

"Что будет дальше в Авдеевке, можно только догадываться. Если 3-я штурмовая бригада действительно переброшена в сам город, то стоит ожидать контратаки на позиции россиян в районе улицы Грушевского. – пишет издание. – Однако если не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинского командования об укреплении города, в лучшем случае, будет спорным. В худшем случае это может привести к кровопролитию для украинских войск, которые будут пытаться уйти на запад из города, который они больше не могут защищать", - пишут аналитики.