Ночной удар "Шахедов" по Украине: В Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Российские войска сегодня ночью, 13 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Сообщается, что украинские силы ПВО сбили 16 дронов.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Сообщается, что в результате боевой работы уничтожено 16 ударных беспилотников противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед". Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщалось о нескольких волнах ударных дронов, а также о пусках двух крылатых ракет в направлении города.

Позже стало известно, что из-за атаки россиян по Днепру некоторые районы города остались без света, тепла и водоснабжения. Известно, что коммунальные службы работают над ремонтом коммуникаций.