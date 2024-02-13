ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 113 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 13.02.24.
За понедельник, 12 февраля, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 397080 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков, 27 ББМ и 19 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6424 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 12004 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 9500 (+19) ед,
- РСЗО - 981 (-) ед,
- средства ПВО - 667 (+1) ед,
- самолетов - 332 (-) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30) ед,
- крылатые ракеты - 1882 (-) ед,
- корабли/катера - 24 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24) ед,
- специальная техника - 1518 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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