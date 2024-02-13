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ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 113 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 13.02.24.

За понедельник, 12 февраля, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 397080 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков, 27 ББМ и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6424 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 12004 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 9500 (+19) ед,
  • РСЗО - 981 (-) ед,
  • средства ПВО - 667 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (-) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30) ед,
  • крылатые ракеты - 1882 (-) ед,
  • корабли/катера - 24 (-) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24) ед,
  • специальная техника - 1518 (+4) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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