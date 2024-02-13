ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 13.02.24.

За понедельник, 12 февраля, было ликвидировано еще 1090 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 397080 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков, 27 ББМ и 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6424 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 12004 (+27) ед,

артиллерийских систем - 9500 (+19) ед,

РСЗО - 981 (-) ед,

средства ПВО - 667 (+1) ед,

самолетов - 332 (-) ед,

вертолетов - 325 (-) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30) ед,

крылатые ракеты - 1882 (-) ед,

корабли/катера - 24 (-) ед,

подводные лодки - 1 (-) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24) ед,

специальная техника - 1518 (+4) ед.