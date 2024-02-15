  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
В тренде

Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО

Общие новости
Обновлено

Уничтожено 13 ракет

Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО

Getty Images

Новина українською

Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс (Энгельс);
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская);
  • 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - рф);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. - рф.);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - рф).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59
По теме
yellow-arrow
Украина выигрывает войну на море, даже не имея значительного флота, - The Economist
yellow-arrow
Сергею Назаренко – 44 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
60 млрд для Украины: Палата представителей США ушла на каникулы, не утвердив помощь
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости