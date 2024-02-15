Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
Уничтожено 13 ракет
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Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.
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Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс (Энгельс);
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская);
- 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - рф);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. - рф.);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - рф).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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