Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована в Авдеевку
Бригада срочно передислоцирована для усиления позиций
t.me/ab3army
Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.
Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая.
Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", - заявляет командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.
За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.
В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства.
Об изменениях в оперативной обстановке будут сообщать.
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