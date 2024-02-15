Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована в Авдеевку

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", - заявляет командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.

В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства.

Об изменениях в оперативной обстановке будут сообщать.