Ночью СМИ сообщали о мощном пожаре на нефтебазе в Курской области рф

В Курской области (российская федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт. В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что пылает резервуар нефтебазы.

При этом изначально указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В интернете также обнародовали кадры пожара.