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Ночью СМИ сообщали о мощном пожаре на нефтебазе в Курской области рф

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Местные власти заявляют об атаке неизвестного беспилотника

Ночью СМИ сообщали о мощном пожаре на нефтебазе в Курской области рф

Zelenskiy Official

Новина українською

В Курской области (российская федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт. В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что пылает резервуар нефтебазы.

При этом изначально указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В интернете также обнародовали кадры пожара.

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Источник:
censor
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.02.2024 в 16:40
Хоч погріються .
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.02.2024 в 16:40
Хоч погріються .
Ответить
0
0

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