Ночью СМИ сообщали о мощном пожаре на нефтебазе в Курской области рф
Местные власти заявляют об атаке неизвестного беспилотника
Zelenskiy Official
В Курской области (российская федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт. В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что пылает резервуар нефтебазы.
При этом изначально указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В интернете также обнародовали кадры пожара.
В Курске - качественный пожар на нефтебазе.— calibr (@calibr747) February 15, 2024
Даже есть рапорт губернатора Курской области Романа Старовойта:
«В результате успешной атаки украинских БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет». pic.twitter.com/IdsDhFdher
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