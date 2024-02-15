Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, заявил перед сторонниками, что он сделает больше для защиты Украины, чем нынешний американский лидер Джо Байден.

На предвыборном митинге Трамп заявил, что при президентстве Байдена владимир путин "получит все, что захочет, включая Украину". "Это подарок. У него есть дар", - добавил Трамп. По его словам, Байден "собирается отдать" Украину путину.

NYT отмечает, что Байден в течение многих месяцев призывал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, а Трамп подрывал эти усилия, но 14 февраля бывший президент попытался изменить сценарий, заявив, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

Ранее Трамп не раз положительно отзывался о путине и уверял, что они хорошо ладят, поэтому он сможет за сутки остановить войну между россией и Украиной.

Теперь Трамп назвал "комплиментом" заявление путина о том, что для россии якобы лучше, чтобы на выборах в США победил Джо Байден. путин якобы считает, что Байден более предсказуем.

Байден неоднократно обещал помогать Украине защищаться "столько, сколько потребуется", а Трамп давал понять, что рассмотрит возможность позволить россии захватить часть Украины в рамках переговоров о "прекращении войны".